ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचना है तो कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी जरूरी: स्टडी

अध्ययन से पता चला कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले में टीकाकरण के बाद बनी प्रतिरोधी क्षमता छह महीने बाद कमजोर होने लगी। इससे टीकाकरण रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Niteesh Kumar Sat, 02 Apr 2022 09:30 AM

