10 तक कृषि यंत्रों की बुकिंग करें
उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित नेशनल10 तक कृषि यंत्रों की बुकिंग करें10 तक कृषि यंत्रों की बुकिंग करें10 तक क
उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजनान्र्तगत फार्म मशीनरी बैंक कस्टम हायरिंग सेण्टर कृषि ड्रोन अन्य एकल कृषि यन्त्र व प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेण्ट आफ क्राप रेजिड्यू अन्र्तगत फसल अवशेष प्रबन्धन के एकल कृषि यन्त्र कस्टम हायरिंग सेण्टर तथा एग्रीगेटर एवं अन्य योजनाओं के एकल यन्त्र कृषि यन्त्र/ कृषि रक्षा उपकरण पर अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषि यंत्रों की बुकिंग 10 तक कर सकते हैं l
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