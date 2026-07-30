ऑपरेशन थिएटर तकनीकों पर आधारित पुस्तक का विमोचन
अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में 'फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीक्स' पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक सैयद राशिद अंद्राबी और माजिद अनवर भट हैं। यह पुस्तक ऑपरेशन थिएटर से जुड़ी तकनीकों और प्रक्रियाओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रस्तुत करती है। विमोचन समारोह में विश्वविद्यालय के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
अलीगढ़। मंगलायतन विश्वविद्यालय के एलाइड हेल्थ साइंस विभाग के अंतर्गत ‘फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीक्स’ पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक सैयद राशिद अंद्राबी एवं माजिद अनवर भट हैं। पुस्तक में ऑपरेशन थिएटर से जुड़ी तकनीकों, प्रक्रियाओं एवं आवश्यक व्यावहारिक जानकारी को सरल एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक का विमोचन कुलपति प्रो. पीके दशोरा, कुलसचिव कमांडर मनोज के., डीन एकेडमिक प्रो. अम्बरीष शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स प्रो. राजीव शर्मा तथा विभागाध्यक्ष प्रो. गजेंद्र पाराशर ने किया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें