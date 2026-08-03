Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आसमानी आंखों का मौसम कथा संग्रह का हुआ विमोचन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

बांदा में हिंदी भवन के महादेवी वर्मा कक्ष में 'आसमानी आँखों का मौसम' कहानी संग्रह का विमोचन हुआ। अनुवादक डॉ. सबीहा रहमानी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति रही।

आसमानी आंखों का मौसम कथा संग्रह का हुआ विमोचन

बांदा। हिंदी भवन के महादेवी वर्मा कक्ष, नरेश मेहता हाल भोपाल में आकार लिटरेरी एन्ड कल्चरल सोसाइटी द्वारा संतोष श्रीवास्तव जी की उर्दू में अनूदित पुस्तक “आसमानी आँखों का मौसम” कथा संग्रह (अनुवादक डॉ. सबीहा रहमानी बांदा) का विमोचन हुआ। आसमानी आंखों का मौसम की अनुवादक चिराग फाउंडेशन की प्रणेता, वरिष्ठ लेखिका एवं समाजसेविका डॉक्टर सबीहा रहमानी बांदा से खास तौर पर इसी अवसर के लिए पधारी थीं । उनको अंतरराष्ट्रीय विश्व मैत्रेयी मंच एवं आकार लिटरेरी एन्ड कल्चरल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष इकबाल मसूद साहब एवं मुज़फ्फर इक़बाल सिद्दीकी वरिष्ठ साहित्यकार व पूरी आकार टीम के द्वारा शॉल एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया ।

ये भी पढ़ें:शहर की चार विभूतियों को ऑनलाइन मिला प्रेमचन्द्र अन्तरराष्ट्रीय सम्मान

मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भोपाल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अहसन, डॉ नीलिमा रंजन एवं महमूद मलिक ने कार्यक्रम का संयोजन एवं शानदार संचालन मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी ने किया । अंतरराष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच मध्य प्रदेश इकाई की मंत्री जया केतकी, उपाध्यक्ष नीलिमा रंजन, सचिव डॉक्टर विनीता राहूरिकर एवं मीडिया प्रभारी रानी सुमिता ने डॉक्टर सबीहा का सम्मान किया ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।