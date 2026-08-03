आसमानी आंखों का मौसम कथा संग्रह का हुआ विमोचन
बांदा में हिंदी भवन के महादेवी वर्मा कक्ष में 'आसमानी आँखों का मौसम' कहानी संग्रह का विमोचन हुआ। अनुवादक डॉ. सबीहा रहमानी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति रही।
बांदा। हिंदी भवन के महादेवी वर्मा कक्ष, नरेश मेहता हाल भोपाल में आकार लिटरेरी एन्ड कल्चरल सोसाइटी द्वारा संतोष श्रीवास्तव जी की उर्दू में अनूदित पुस्तक “आसमानी आँखों का मौसम” कथा संग्रह (अनुवादक डॉ. सबीहा रहमानी बांदा) का विमोचन हुआ। आसमानी आंखों का मौसम की अनुवादक चिराग फाउंडेशन की प्रणेता, वरिष्ठ लेखिका एवं समाजसेविका डॉक्टर सबीहा रहमानी बांदा से खास तौर पर इसी अवसर के लिए पधारी थीं । उनको अंतरराष्ट्रीय विश्व मैत्रेयी मंच एवं आकार लिटरेरी एन्ड कल्चरल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष इकबाल मसूद साहब एवं मुज़फ्फर इक़बाल सिद्दीकी वरिष्ठ साहित्यकार व पूरी आकार टीम के द्वारा शॉल एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया ।
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भोपाल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अहसन, डॉ नीलिमा रंजन एवं महमूद मलिक ने कार्यक्रम का संयोजन एवं शानदार संचालन मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी ने किया । अंतरराष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच मध्य प्रदेश इकाई की मंत्री जया केतकी, उपाध्यक्ष नीलिमा रंजन, सचिव डॉक्टर विनीता राहूरिकर एवं मीडिया प्रभारी रानी सुमिता ने डॉक्टर सबीहा का सम्मान किया ।
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