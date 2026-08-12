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डीपीबीएस में पुस्तक का विमोचन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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डीपीबीएस कालेज में प्राचार्य डा. जीके सिंह के नेतृत्व में पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कामिनी अग्रवाल की पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि डा. दिव्या बाला पाठक ने पुस्तक की तारीफ की। यह पुस्तक बीए प्रथम वर्ष के नए पाठ्यक्रम को कवर करती है और विद्यार्थियों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत करती है।

डीपीबीएस में पुस्तक का विमोचन

डीपीबीएस कालेज में प्राचार्य डा.जीके सिंह के निर्देशन में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष कामिनी अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि डा. दिव्या बाला पाठक असिस्टेंट प्रो. डिपार्टमेंट आफ इंग्लिश अमर सिंह कालेज लखावटी रहीं। पुस्तक की लेखिका कामिनी अग्रवाल ने बताया कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा कालेज प्राचार्य प्रो. जी के सिंह से प्राप्त हुई। इस किताब में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू किए गए बीए प्रथम वर्ष के नए पाठ्यक्रम को पूर्णतया कवर किया है। पुस्तक में थ्योरी के साथ-साथ बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, जो कि विद्यार्थियों को परीक्षा में सहायता प्रदान करेंगे।

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डा. दिव्या बाला पाठक ने बताया कि कामिनी अग्रवाल मेरी रिसर्च स्कालर हैं। पुस्तक में लेखिका ने पाइंट टू पाइंट पाठ्यक्रम पर अपना लेखन कार्य किया है। पुस्तक विमोचन समारोह में कालेज प्राचार्य प्रो. जी.के. सिंह ने लेखिका कामिनी अग्रवाल को शुभकामनाएं देते हुए उनकी मेहनत की प्रशंसा की। संचालन डा. तरुण श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर डा.चंद्रावती, डा. आरके अग्रवाल, डा. रेनू चौधरी आदि उपस्थित रहे।

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