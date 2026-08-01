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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, क्या हम सभ्य समाज में रह रहे हैं?

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर नाराजगी जताई है। न्यायाधीशों ने बताया कि नागरिक अपने देश में कचरा फैलाते हैं, लेकिन विदेशों में नियमों का पालन करते हैं। अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह में सही कार्रवाई करे, अन्यथा उसे आदेश जारी करना पड़ेगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, क्या हम सभ्य समाज में रह रहे हैं?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि लोग भारत में तो कचरा फैलाते हैं लेकिन विदेशों में नियमों का पालन करते हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आजादी और लोकतंत्र की कीमत यही है, क्या हम सभ्य समाज में रह रहे हैं। जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की पीठ ने शुक्रवार को नागरिकों और नगर निगम के अधिकारियों को जागरूक करने की बात कही, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सार्वजनिक सड़कों और जगहों पर कचरा न पड़ा रहे। कोर्ट शहर के पूर्वी हिस्से में कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए प्रदूषण, लगातार आने वाली बदबू, गैस उत्सर्जन और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ‘क्या आजादी और लोकतंत्र की कीमत यही है?’ सार्वजनिक जगहों पर पड़े भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरे का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि शहर के समुद्र तट भी प्लास्टिक से भरे पड़े हैं और सवाल किया कि ‘क्या हम सभ्य समाज में रह रहे हैं’।म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई (एमसीजीएम) के ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, आपली मुंबई, सुंदर मुंबई’ लोगो का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि इरादा तो साफ है, लेकिन नागरिक और नगर निगम प्रशासन की निष्क्रियता मिलकर इसे नाकाम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन से कहा कि हालात सुधारने के लिए सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। कोर्ट ने नगर निकाय से कहा कि वह एक हफ्ते में इस पर उचित कार्रवाई करे, वरना उसे आदेश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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