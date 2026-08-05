तरुण तेजपाल के खिलाफ अपील पर फैसला आज
बॉम्बे हाईकोर्ट गुरुवार को गोवा सरकार की अपील पर फैसला सुनाएगा। यह अपील 2013 में यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल के बरी होने को चुनौती देती है। तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने एक पूर्व कनिष्ठ सहयोगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न किया।
बॉम्बे हाईकोर्ट गुरुवार को गोवा सरकार की अपील पर अपना फैसला सुनाएगा जिसमें 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल के बरी होने को चुनौती दी गई है। तेजपाल को गोवा पीठ के न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसंडेकर के सामने मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। तेजपाल पर एक पूर्व कनिष्ठ सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
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