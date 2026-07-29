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एसडीपीआई के दो पदाधिकारियों के खिलाफ आदेश रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसडीपीआई के दो पदाधिकारियों के शहर से बाहर निकाले जाने के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर की गई बातें देश-विरोधी नहीं हैं। यह निर्णय पुलिस की कार्रवाई को धर्म आधारित मानते हुए दिया गया, जिसने दोनों को एक साल के लिए मुंबई से बाहर रहने का आदेश दिया था।

एसडीपीआई के दो पदाधिकारियों के खिलाफ आदेश रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के दो पदाधिकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस के शहर से बाहर निकाले जाने के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कहना कि ‘बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था’, देश-विरोधी नहीं है। जस्टिस माधव जामदार की एकल पीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि पुलिस की कार्रवाई याचिकाकर्ताओं के धर्म से प्रभावित लग रही थी। कोर्ट ने फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी के खिलाफ शहर से बाहर निकाले जाने के आदेशों को रद्द कर दिया। दिसंबर 2025 में, मुंबई पुलिस ने आदेश जारी कर दोनों को एक साल के लिए मुंबई से बाहर रहने को कहा था।

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पुलिस की यह कार्रवाई तीन एफआईआर पर आधारित थी, जो वक्फ बिल, सीमेंट गोदामों से होने वाले वायु प्रदूषण और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी को लेकर दर्ज की गई थीं।

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