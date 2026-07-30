हाईकोर्ट ने चार सितारा होटल का लाइसेंस बहाल किया

मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वच्छता संबंधी खामियों के कारण नवी मुंबई के एक चार सितारा होटल का लाइसेंस निलंबित करने के महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने एफडीए से कहा कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रुख अपनाए कि ‘हम भारत में हैं।’ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने होटल को राहत देते हुए बुधवार को कहा कि एफडीए का निर्णय दो छोटे कीड़े पाए जाने के आधार पर लिया गया था। अदालत ने कहा कि स्वच्छता, रखरखाव और संचालन के संबंध में रिपोर्ट संतोषजनक होने के बावजूद केवल दो कीड़े पाए जाने के आधार पर लाइसेंस का निलंबन जारी रखना उचित नहीं है।