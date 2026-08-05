गडकरी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। जस्टिस आरिफ डॉक्टर के नेतृत्व में पीठ ने एआई से बने डीपफेक वीडियो पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। कोर्ट ने मेटा, एक्स और गूगल को तुरंत ऐसे पोस्ट हटाने को कहा, जो युवा पीढ़ी के लिए अस्वीकार्य हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अंतरिम राहत देते हुए मेटा, एक्स और गूगल को आदेश दिया कि वे उन्हें निशाना बनाने वाली सभी ‘अपमानजनक, अश्लील और मानहानि करने वाली’ सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा दें। जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल जज की पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा दायर एक सिविल मानहानि मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। इस मुकदमे में एआई से बने डीपफेक वीडियो और हेरफेर की गई डिजिटल पोस्ट को चुनौती दी गई थी, जिनमें झूठा आरोप लगाया गया था कि गडकरी और उनके परिवार को केंद्र की एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई20) पहल से अवैध वित्तीय लाभ मिला है।
जस्टिस डॉक्टर ने कहा कि पहली नज़र में ये पोस्ट अपमानजनक और अश्लील हैं। ऐसी सामग्री के लिए सार्वजनिक मंच पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो युवा पीढ़ी सहित सभी के लिए सुलभ हो। पीठ ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल एलएलसी को निर्देश दिया कि वे तुरंत सुनिश्चित करें कि पोस्ट हटा दी जाएं।जस्टिस डॉक्टर ने इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यह भी पूछा कि क्या उनके पास ऐसी पोस्ट हटाने के लिए कोई सिस्टम है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े। हाईकोर्ट ने कहा कि प्लेटफॉर्म को ऐसी पोस्ट स्वेच्छा से हटानी चाहिए।
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