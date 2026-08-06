तरुण तेजपाल पैकेज::क्या है तरुण तेजपाल का मामला?

नोट: तरुण तेजपाल वाली खबर के साथ लगाएं नई दिल्ली, एजेंसी। बॉम्बे हाई

नोट: तरुण तेजपाल वाली खबर के साथ लगाएं नई दिल्ली, एजेंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के फैसले पलटते हुए तरुण तेजपाल को 2013 के मामले में रेप का दोषी ठहराया है। 62 साल के तेजपाल को यौन उत्पीड़न और एक महिला के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने का भी दोषी पाया गया।

क्या है तरुण तेजपाल का मामला? एक जूनियर महिला पत्रकार ने तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर 2013 को होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 2021 में गोवा की मापुसा सेशंस कोर्ट ने तेजपाल को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई सामान्य व्यवहार नहीं दिखाया जो यौन उत्पीड़न की शिकार महिला संभवतः दिखा सकती है।

गोवा कोर्ट ने क्या कहा सेशंस कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को भेजे गए महिला के मैसेज से साबित होता है कि वह न तो सदमे में थी और न ही डरी हुई थी और यह बात अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करती है। इसके बाद गोवा सरकार ने हाई कोर्ट में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी।

अभियोजन पक्ष का तर्क हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, राज्य ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से मामले को देखा, वह परेशान करने वाला था। राज्य ने कहा कि ट्रायल अदालत ने असल में यह गाइडलाइन तय कर दी थी कि ऐसी स्थितियों में पीड़ित को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सरकार ने इसे गलत निष्कर्षों का एक क्लासिक मामला बताया।

गोवा की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने असल में शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान शिकायतकर्ता से शर्मनाक सवाल पूछे गए। ट्रायल कोर्ट को नहीं पूछने चाहिए थे और न ही उन पर विचार करना चाहिए था।

तरुण तेजपाल का माफीनामा ईमेल मेहता ने कथित घटना के बाद तेजपाल द्वारा शिकायतकर्ता को भेजे गए एक ईमेल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी और शर्मिंदगी जाहिर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे बयानों का मतलब यह स्वीकार करना था कि घटना हुई थी।

राज्य की दलील का विरोध करते हुए, तेजपाल के वकील आबाद पोंडा ने घटना के बारे में शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास का दावा किया। सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सर्विलांस फुटेज उन आरोपों का समर्थन नहीं करते जिन्होंने कहा गया था कि तेजपाल ने शिकायतकर्ता को लिफ्ट में खींचा या जबरदस्ती वापस लिफ्ट में खींच ले गए।

बचाव में दी गई दलील बचाव पक्ष ने तर्क किया कि कथित हमले के बाद शिकायतकर्ता का व्यवहार अभियोजन पक्ष के इस दावे से मेल नहीं खाता था कि वह सदमे में थी और डरी हुई थी।

ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड पर रखे गए व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों का हवाला देते हुए, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता कार्यक्रमों और सामाजिक समारोहों में शामिल होती रही और कथित घटनाओं के बाद रात में हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो के होटल सुइट में भी गई।