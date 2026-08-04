हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन के लिए मैंग्रोव काटने की मंजूरी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए 13 किलोमीटर लंबी पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए मैंग्रोव काटने की मंज़ूरी दी। कोर्ट ने इसे ‘राष्ट्रीय महत्व’ की परियोजना बताई। हालाँकि, स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में सोलापुर में वृक्षारोपण नाकाम रहेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए ज़रूरी 13 किलोमीटर लंबी पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए मैंग्रोव (वनस्पति) काटने की मंज़ूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि यह परियोजना ‘राष्ट्रीय महत्व’ की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ ने गौर किया कि दहानू और अंबरसेराई (पालघर ज़िला) के बीच ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंग्रोव हटाने और पेड़ काटने के प्रस्ताव की सक्षम अधिकारियों ने जांच की है और उसे मंज़ूरी दी है। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर सोलापुर जिले में क्षतिपूर्ति के तौर पर पेड़ लगाना आंकड़ों की जरूरत तो पूरी करता है, लेकिन स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में नाकाम रहता है।
कोर्ट ने यह आदेश महाराष्ट्र राज्य बिजली ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया। कंपनी ने पालघर जिले में मौजूदा दहानू सब-स्टेशन से प्रस्तावित अंबरसेराई ट्रैक्शन सब-स्टेशन तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन बनाने और बिछाने के लिए मैंग्रोव काटने की मंज़ूरी मांगी थी।
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