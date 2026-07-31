Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीसी ऑफिस, कोर्ट और स्कूलों को मिला धमकी भरा ई-मेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने की धमकी डीसी ऑफिस, कोर्ट और स्कूलों को मिला धमकी भरा ई-मेल

डीसी ऑफिस, कोर्ट और स्कूलों को मिला धमकी भरा ई-मेल

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। जिला उपायुक्त, एडीसी, कोर्ट की बार एसोसिएशन और शहर के दो प्रमुख निजी स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला। ईमेल में स्कूलों में वंदे मातरम का गायन बंद करने और खालिस्तान जिंदाबाद बोलने की चेतावनी दी गई थी। ऐसा न करने पर 15 अगस्त तक स्कूलों में बम धमाके करने की धमकी दी गई। ईमेल सुबह लगभग 8:20 बजे भेजा गया था। सुबह करीब साढ़े दस बजे जैसे ही अधिकारियों ने अपना इनबॉक्स देखा, तुरंत हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की विभिन्न टीमों, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और परिसर में कई घंटे तक जांच की गई।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में CM ऑफिस, आर्मी ठिकानों से लेकर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

लघु सचिवालय, कोर्ट और स्कूलों में चला गहन जांच अभियान

पुलिस की टीमों ने तुरंत डीसी कार्यालय (लघु सचिवालय), जिला अदालत परिसर और श्री राम स्कूल व हेरिटेज स्कूल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत और सघन जांच-पड़ताल के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस व प्रशासन ने राहत की सांस ली।

ये भी पढ़ें:क ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक कककककककककककककककककककककककककककककककककककककक

ईमेल में कई जगह धमाकों की धमकी और समय सीमा

धमकी भरे इस ईमेल में लिखा गया था कि गुरुग्राम डीसी ऑफिस में दोपहर 3:11 बजे, स्कूलों में 1:11 बजे, हरियाणा कोर्ट में 2:11 बजे और दिल्ली स्थित संसद में 4:11 बजे धमाके किए जाएंगे। साथ ही चार अगस्त तक भारतीय संसद में धमाके करने की चेतावनी दी गई। ईमेल के अंत में खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से दो व्यक्तियों गुरअंक सिंह और रुकन शाहवाला के नाम लिखे हुए थे।

बार एसोसिएशन ने घोषित किया नो वर्क, खाली कराया गया कोर्ट

बार एसोसिएशन की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी मिलने के बाद वकीलों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर बार एसोसिएशन ने तुरंत नो वर्क का ऐलान करते हुए सभी अधिवक्ताओं से अदालत परिसर खाली कर सुरक्षित घर लौटने की अपील की। इसके साथ ही न्यायाधीशों से मामलों में अगली तारीख देने का अनुरोध किया गया।

अन्य स्कूलों में शनिवार को जांच की संभावना

शुक्रवार को शहीद उधम सिंह जयंती के उपलक्ष्य में अधिकांश स्कूलों में अवकाश था। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार, आशंका है कि यह ईमेल शहर के कई अन्य निजी स्कूलों को भी भेजा गया है। शनिवार को स्कूल खुलने पर ईमेल चेक होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी।

एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया था, जहां स्थिति सामान्य पाई गई है। साइबर सेल की मदद से ईमेल के आईपी एड्रेस और स्रोत का पता लगाकर आरोपी को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न और उत्तर

गुरुग्राम में ई-मेल में क्या धमकी दी गई थी?
ई-मेल में स्कूलों में वंदे मातरम का गायन बंद करने और खालिस्तान जिंदाबाद बोलने की चेतावनी दी गई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।