पीएम मोदी के घर पहुंचे बॉलीवुड सितारे, 'गांधी 150' को भव्य बनाने पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहरुख खान और आमिर खान समेत दिग्गज बॉलीवुड सितारों से शनिवार को अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष को यादगार बनाने समेत उनके विचारों को प्रचारित करने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड सितारों से इस संबंध में सुझाव मांगे। उन्होंने ‘गांधी एट 150’ थीम पर आधारित चार वीडियो भी जारी किए और कहा कि भारत में एक अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की योजना बनाई जा रही है।

The film fraternity comes together to pay tributes to Mahatma Gandhi!#ChangeWithin is an excellent effort, which will add momentum towards ensuring Gandhi Ji’s message reverberates far and wide. It will also inspire citizens to take up causes dear to Bapu. pic.twitter.com/cS0RRekqTd — Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2019

प्रधानमंत्री ने सितारों को बताया कि वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें इसके वैश्विक प्रभाव के बारे में पता नहीं है। मोदी ने कहा-आपका काम दुनिया के सभी कोनों तक पहुंच गया है। गांधी जी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि रचनात्मकता में बहुत ताकत होती है और इसका इस्तेमाल देश के निर्माण में करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने माना कि गांधीजी के आदर्शों को प्रचारित करने में फिल्म और टेलीविजन जगत के कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्विटर पर इस मुलाकात से संबंधित जानकारी और वीडियो पोस्ट किए हैं।

Our film and entertainment industry is diverse and vibrant.



Its impact internationally is also immense.



Our films, music and dance have become very good ways of connecting people as well as societies.



Here are more pictures from the interaction today. pic.twitter.com/711sKni29l

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2019

डांडी का 'गांधी संग्रहालय' 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' देखने की अपील

चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म जगत की हस्तियों से डांडी में बना 'गांधी संग्रहालय' देखने की अपील की। उन्होंने बॉलीवुड सेलेब्स से 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' भी घूमने को कहा, जहां देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में आमिर और शाहरुख के अलावा सोनम कपूर, कंगना रनौत, निर्देशक राजकुमार हिरानी, राजकुमार संतोषी, अश्विनी अय्यर तिवारी, आनंद एल राय और नीतेश तिवारी भी पहुंचे। प्रोड्यूसर एकता कपूर, बोनी कपूर और जयंतीलाल गाडा समेत अन्य सितारों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की।



Spreading the thoughts of Mahatma Gandhi through cinema, ensuring more youngsters are well-acquainted with the ideals of Gandhi Ji.



Today’s interaction with leading film personalities and cultural icons was fruitful.



We exchanged thoughts on a wide range of subjects. pic.twitter.com/2xKTEZrVAJ

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2019

बॉलीवुड सितारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की

फिल्म अभिनेताओं ने गांधी के विचारों को प्रचारित करने संबंधी मोदी के विचारों को सराहा। आमिर खान ने कहा-बापू के विचारों को प्रचारित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं, क्रिएटिव व्यक्ति के रूप में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस दिशा में कुछ करने का प्रयास करेंगे। शाहरुख खान ने कहा-गांधी जी पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, भारत और विश्व को फिर से गांधी जी से परिचित कराने की जरूरत है। निर्देशक आनंद एल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे अंदर गांधी के विचारों को प्रचारित करने की जिम्मेदारी उठाने का जज्बा पैदा कर दिया है।

