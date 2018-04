VIDEO : जब चीन में पीएम मोदी के लिए बजा, 'तू, तू है वही, दिल ने जिसे अपना कहा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर चीन के वुहान शहर पहुंचे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली ये मुलाकात पूरी तरह अनौपचारिक है। शुक्रवार को जब मोदी चीन पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। पीएम के इस दौरे के लिए जिनपिंग ने कितने खास इंतजाम किए हैं इस बात अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है विदेश में पीएम के लिए बॉलीवुड गाना बजवाया गया। शुक्रवार को मोदी एक कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हुए इस दौरान उनके लिए सन् 1982 का एक बॉलीवुड सॉन्ग बजवाया गया।

चीनी कलाकारों की प्रस्तुति के दौरान पीएम मोदी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही थी। न्यूज एजेंसी ANI पर जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब चीनी कलाकार शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रस्तुति दे रहे हैं, उस वक्त दोनों नेता मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद पीएम मोदी ने खुश होकर कलाकारों के लिए ताली बजाई।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi & Chinese President XI Jinping enjoy an instrumental rendition of 1982 Bollywood song 'Tu, tu hai wahi dil ne jise apna kaha,' at an event in China's Wuhan. (27.04.2018) pic.twitter.com/KjGRcHbl38