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भाकपा बोकारो थर्मल द्वारा पदयात्रा 16 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बेरमो। भाकपा बोकारो थर्मल शाखा ने मौसम के कारण पदयात्रा को स्थगित कर दिया है। यह अब 16 अगस्त को आयोजित की जाएगी। अंचल मंत्री ब्रजकिशोर सिंह और अन्य नेताओं ने सभी से इसे सफल बनाने के लिए तैयारी शुरू करने का आग्रह किया है।

भाकपा बोकारो थर्मल द्वारा पदयात्रा 16 अगस्त को

बेरमो। भाकपा बोकारो थर्मल शाखा द्वारा पदयात्रा को मौसम के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। अब पदयात्रा आगामी 16 अगस्त को आयोजित की जायेगी। बेरमो अंचल मंत्री ब्रजकिशोर सिंह, शाखा सचिव रामेश्वर साव, मो शाहजहां, जानकी महतो, आबिद परवेज, सत्यजीत राय, अर्जुन राम, नवीन पाठक, असीम तिवारी, पप्पू शर्मा, ओमप्रकाश चौधरी आदि ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी है। साथ ही कहा कि पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोग अभी से ही लग जाएं।

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