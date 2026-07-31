जीजीपीएस ने क्लस्टर बास्केटबॉल खिताब जीता
जीजीपीएस बोकारो के छात्रों ने क्लस्टर लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विजेताओं को विद्यालय परिसर में सम्मानित किया गया, और उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसी जज्बे से प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। अंडर-17 टीम ने नेशनल प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की।
बोकारो, प्रतिनिधि। जीजीपीएस बोकारो के छात्रों ने क्लस्टर लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को शुक्रवार को विद्यालय परिसर में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सचिव एसपी सिंह व प्राचार्य जितेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन व टीम भावना ने विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी इसी जज्बे के साथ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि अंडर-17 टीम के खिलाड़ी अब नेशनल प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए हैं।
कोच ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, फिटनेस व तकनीकी कौशल पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। विद्यालय परिवार ने सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके उत्साहवर्धन किया।
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