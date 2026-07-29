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17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा भारतीय मजदूर संघ, श्रमिक हितों की मांगों पर बनी रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा भारतीय मजदूर संघ, श्रमिक हितों की मांगों पर बनी रणनीति17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा भारतीय मजदूर संघ,

17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा भारतीय मजदूर संघ, श्रमिक हितों की मांगों पर बनी रणनीति

बोकारो प्रतिनिधि। बोकारो स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ के यूनियन कार्यालय में मंगलवार को प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अध्यक्ष विशेश्वर महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन महामंत्री विनोद कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रमिक गीत से हुई तथा अतिथियों का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार, कार्यालय प्रभारी सह एनजेसीएस सदस्य देवेंद्र कुमार पांडेय, केंद्रीय कार्यालय मंत्री बालजी भाई परमार, स्टील फेडरेशन के महामंत्री सह एनजेसीएस सदस्य एवं केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के सदस्य रंजय कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार ने नए श्रम कानूनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई।

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उन्होंने बताया कि हाल ही में रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 17 अगस्त 2026 को देशभर के जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में ठेका मजदूरों का न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, ईएसआईसी एवं भविष्य निधि की वेतन सीमा बढ़ाने, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिक विरोधी प्रावधानों को हटाने, बोनस और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने तथा विभिन्न योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग शामिल होगी। बैठक में रितेश त्रिपाठी, तपन कुमार गिरी, अरविंद कुमार, फुलेश्वर प्रसाद महतो, रमेश कुमार पासवान, उपेंद्र कुमार, मनोरंजन कुमार सिंह, सचु राजवार, रवि कुमार, अनिमेष कुमार, महेंद्र प्रसाद मेहता, सुरेंद्र कुमार, अशोक सोरेन, रितवरण सोरेन, प्रेम चंद्र रजक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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