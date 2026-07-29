बीएसएल परियोजना विभाग में सुरक्षा सम्मान समारोह, 11 कर्मी हुए सम्मानित
बोकारो इस्पात संयंत्र के परियोजना विभाग में सुरक्षा सम्मान पुरस्कार समारोहबीएसएल परियोजना विभाग में सुरक्षा सम्मान समारोह, 11 कर्मी हुए सम्मानितबीएसएल
बोकारो इस्पात संयंत्र के परियोजना विभाग की ओर से सुरक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कर्मियों का उत्साहवर्धन करना था। समारोह का शुभारंभ अधिशासी निदेशक (परियोजना) ने किया। इस दौरान उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी कर्मियों से सतर्कता और सुरक्षित कार्य व्यवहार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उपस्थित कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुझाव भी दिए गए। कार्यक्रम में परियोजना विभाग के पांच जोन के नौ श्रमिकों को सुरक्षित कार्यप्रणाली और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया।
वहीं, परियोजना सुरक्षा विभाग के दो कर्मियों को भी सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने में उनके योगदान के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। समारोह के माध्यम से “सुरक्षा सर्वोपरि” की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
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