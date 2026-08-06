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बोकारो जीआरपी को मिलेगी नई पहचान: जर्जर भवन से आधुनिक थाने में होगा स्थानांतरण, बढ़ेगा पुलिस बल

By Hindustan | Bureau
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बोकारो जीआरपी को मिलेगी नई पहचान: जर्जर भवन से आधुनिक थाने में होगा स्थानांतरण, बढ़ेगा पुलिस बल

बोकारो राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना जल्द ही नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित होगा। इसके साथ ही थाने को अत्याधुनिक संसाधनों और पर्याप्त पुलिस बल से सुसज्जित किया जाएगा। यह घोषणा बुधवार को बोकारो जीआरपी थाना के निरीक्षण पर पहुंचे रेलवे आईजी डॉ. माईकल एस. राज ने की। निरीक्षण के दौरान आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर रेलवे पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार, रेल पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार सिंह, जीआरपी थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र कोटवाल, आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

थाना निरीक्षण और नए संसाधन

आईजी ने थाना परिसर, मालखाना और विभिन्न अभिलेखों व पंजियों की गहन जांच की। वर्तमान रेलवे थाना भवन की जर्जर स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने तत्काल नवनिर्मित भवन में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे के उच्चाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय से समन्वय कर संसाधनों की कमी दूर की जाएगी तथा अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद

प्रेस से बातचीत में डॉ. राज ने स्वीकार किया कि जीआरपी कई स्थानों पर संसाधनों और जवानों की कमी से जूझ रही है, लेकिन जल्द ही इस दिशा में ठोस और सार्थक पहल की जाएगी। निरीक्षण के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रेलवे क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही स्टेशन और आसपास के इलाकों में नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, जेल से रिहा हुए संगीन अपराधियों पर लगातार निगरानी रखने तथा पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा। आईजी ने रेलवे क्षेत्र में सक्रिय अपराधी गिरोहों और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पड़ोसी थानों के साथ बेहतर समन्वय और टीमवर्क पर जोर दिया।

सामान्य प्रश्न

बोकारो जीआरपी थाना कब और कहाँ स्थानांतरित होगा?
बोकारो जीआरपी थाना जल्द ही नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित होगा।
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