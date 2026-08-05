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बीपीएस ने सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल की विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो पब्लिक स्कूल की अंडर-17 बालिका बास्केटबॉल टीम ने सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैंपियनशिप-2026 का खिताब जीता। समारोह में प्राचार्या डॉ. सुधा शेखर ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत खिलाड़ियों की मेहनत का फल है और अब टीम ने सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप में भी स्थान पक्का कर लिया है।

बीपीएस ने सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल की विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल चैंपियनशिप-2026 का खिताब जीतने पर बोकारो पब्लिक स्कूल की अंडर-17 बालिका बास्केटबॉल टीम का विद्यालय परिसर में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जीत की खुशी से सराबोर इस समारोह में खिलाड़ियों के माता-पिता व अभिभावकों की उपस्थिति ने माहौल को भावुक और गौरवान्वित बना दिया।

सम्मान समारोह का शुभारंभ

समारोह का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्या डॉ. सुधा शेखर ने विजेता खिलाड़ियों को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करते हुए किया। उन्होंने कहा यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के अथक परिश्रम,अनुशासन, समर्पण और अदम्य संघर्ष का प्रतिफल है।

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

उन्होंने कहा इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट खेल कौशल से न केवल विद्यालय, बल्कि पूरे बोकारो व झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। उन्होंने बताया सीबीएसई क्लस्टर-3 की विजेता बनने के साथ ही बोकारो पब्लिक स्कूल की अंडर-17 बालिका टीम ने सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप-2026 के लिए भी अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है।

बधाई देने का अवसर

उन्होंने विजेता खिलाड़ियों आकांक्षा, अंकिता, अनुष्का, अदिति, माही, सिमरन, नंदनी एवं हर्षिखा, बास्केटबॉल कोच आकाश कुमार मंडल व टीम मैनेजर अमरजीत कौर को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय की ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी अपने दमदार प्रदर्शन से स्वर्णिम सफलता हासिल करेंगी व बोकारो पब्लिक स्कूल का परचम पूरे देश में लहराएंगी।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

बोकारो पब्लिक स्कूल के किस विभाग ने चैंपियनशिप जीती?
बोकारो पब्लिक स्कूल की अंडर-17 बालिका बास्केटबॉल टीम ने चैंपियनशिप जीती।
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