सार्थक व आयुष झारखंड सीनियर नेटबॉल टीम में चयनित
सार्थक व आयुष झारखंड सीनियर नेटबॉल टीम में चयनितसार्थक व आयुष झारखंड सीनियर नेटबॉल टीम में चयनितसार्थक व आयुष झारखंड सीनियर नेटबॉल टीम में चयनितसार्थक
बोकारो के दो खिलाड़ियों सार्थक एस सिंह व आयुष ख्वास का चयन झारखंड सीनियर नेटबॉल टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी 7 से 9 अगस्त तक हरियाणा के पलवल स्थित सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित 44वीं सीनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों का चयन 26 जुलाई को गोड्डा व बेड़ो रांची में आयोजित चयन प्रक्रिया के आधार पर किया गया। चयन के दौरान खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस, तकनीकी दक्षता, टीम समन्वय, खेल कौशल व मैच परिस्थितियों में प्रदर्शन का आकलन किया गया। चयन प्रक्रिया में झारखंड नेटबॉल संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सचिव भूपेंद्र राम व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
दोनों खिलाड़ियों के चयन पर बोकारो जिला नेटबॉल संघ में खुशी का माहौल है। संघ के अध्यक्ष संजीव सिंह, सचिव निशांत कुमार, उपाध्यक्ष मीनाक्षी कुमारी, कोषाध्यक्ष प्रांजल सैकिया व अन्य पदाधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं। साथ ही झारखंड नेटबॉल संघ व नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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