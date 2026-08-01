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डीएमएफटी से पेयजल से वंचित क्षेत्रों के लिए जरूरी परियोजनाओं को दें प्राथमिकता : डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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डीएमएफटी से पेयजल से वंचित क्षेत्रों के लिए जरूरी परियोजनाओं को दें प्राथमिकता : डीसीडीएमएफटी से पेयजल से वंचित क्षेत्रों के लिए जरूरी परियोजनाओं को द

डीएमएफटी से पेयजल से वंचित क्षेत्रों के लिए जरूरी परियोजनाओं को दें प्राथमिकता : डीसी

बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त अजय नाथ झा ने शुक्रवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पीएचईडी) की समीक्षा बैठक कर जिले में सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्धता की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, चास पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता राम प्रवेश राम, तेनुघाट के कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले का कोई भी घर पेयजल सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए गांववार एवं घरवार गैप एनालिसिस कर पेयजल से वंचित परिवारों और क्षेत्रों की पहचान की जाए। साथ ही खराब एवं बंद पड़े हैंडपंपों की सूची तैयार कर उनकी मरम्मत और पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया。

जल योजना की प्रगति की समीक्षा

उपायुक्त ने हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन गांवों और बस्तियों तक अब तक पेयजल सुविधा नहीं पहुंची है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। बैठक में एआई एवं सेंसर आधारित तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि आधुनिक तकनीक की मदद से जल स्रोतों की पहचान, जल संकट वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन और पेयजल आपूर्ति में मौजूद कमियों का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। उन्होंने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से पेयजल से वंचित क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। साथ ही प्रस्तावों में समस्या का स्पष्ट विवरण, प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी और एआई आधारित समाधान की विस्तृत रूपरेखा शामिल करने को कहा।

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए?
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले का कोई भी घर पेयजल सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
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