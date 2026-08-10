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विधानसभा में गूंजी पिंड्राजोरा को प्रखंड बनाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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पिंड्राजोरा को प्रखंड का दर्जा देने की मांग विधानसभा में उठाईविधानसभा में गूंजी पिंड्राजोरा को प्रखंड बनाने की मांगविधानसभा में गूंजी पिंड्राजोरा को प

विधानसभा में गूंजी पिंड्राजोरा को प्रखंड बनाने की मांग

बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में पिंड्राजोरा को प्रखंड का दर्जा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही महत्वपूर्ण मांग है, जिसे अब पूरा किया जाना चाहिए। विधायक ने सदन में कहा कि पिंड्राजोरा की भौगोलिक स्थिति, लगातार बढ़ती आबादी और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए इसे प्रखंड का दर्जा देना जनहित में आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रखंड बनने से क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं और विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेगा। साथ ही लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूर-दराज के कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

श्वेता सिंह ने कहा कि पिंड्राजोरा को प्रखंड बनाने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन का विषय नहीं, बल्कि जनता की सुविधा, सम्मान और समग्र विकास से जुड़ा मुद्दा बताया। विधायक ने राज्य सरकार से जनभावनाओं और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिंड्राजोरा को शीघ्र प्रखंड का दर्जा देने की दिशा में सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया।

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