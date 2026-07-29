36 घंटे बाद सोन नदी से लापता युवक का शव बरामद
रोहतास, एक संवाददाता।स्थानीय प्रशासन और रोहतास थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बा
रोहतास, एक संवाददाता। रोहतास थाना क्षेत्र के काशीगांवा स्थित सोन नदी से दो दिन से लापता युवक का शव बुधवार सुबह करीब 36 घंटे बाद बरामद किया गया। मृतक की पहचान सुदर्शन पासवान के पुत्र जोगेंद्र पासवान के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना से परिजनों में मातम छा गया। बुधवार सुबह सोन नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने नदी में एक शव बहता देखा। इसके बाद उन्होंने तत्काल स्थानीय प्रशासन और रोहतास थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शव की पहचान कराई।
पहचान होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रोहतास थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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