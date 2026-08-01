निर्माणाधीन मकान में मिले युवक के शव की शिनाख्त

रुद्रपुर, शिवनगर में निर्माणाधीन मकान में 23 वर्षीय अनिल का शव मिला है। चेहरे और सिर पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शव की पहचान अनिल के रूप में हुई है और जांच जारी है।

रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शिवनगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में शुक्रवार को मिले युवक के शव की पहचान 23 वर्षीय अनिल पुत्र स्व. सुभाष कुमार, निवासी वार्ड-10, शिवनगर ठाकुर नगर के रूप में हुई है। युवक के चेहरे और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। शुक्रवार को चामुंडा मंदिर के पास एक निर्माणाधीन भवन में स्थानीय लोगों ने युवक का शव पड़ा देखा था। सूचना पर ट्रांजिट कैंप पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी और एसएसआई महेश कांडपाल ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उस समय शव की पहचान नहीं हो सकी।

पुलिस जांच प्राथमिक जांच में युवक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। ऐसे में पुलिस हत्या के साथ ही भवन की ऊंचाई से गिरने की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के पास पहचान पत्र या मोबाइल नहीं मिलने से उसकी शिनाख्त में दिक्कत हुई। पुलिस ने आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई और मृतक का फोटो सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों पर प्रसारित किया। इसके बाद शव की पहचान अनिल के रूप में हुई। पुलिस अब मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर उसकी गतिविधियों और घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।

मौत के कारण वर्जन...

निर्माणाधीन मकान में मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

- विभव सैनी, सीओ