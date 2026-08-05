गंगा नदी में मिले युवक के शव की हुई पहचान
हुसैनगंज के भिटौरा क्षेत्र में गंगा नदी के पुल के नीचे मंगलवार शाम को एक युवक और युवती के शव मिले। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की पहचान बिहार के वैशाली के शिवा कुमार के रूप में हुई, जबकि महिला के शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
हुसैनगंज। थाना क्षेत्र के भिटौरा स्थित गंगा नदी पुल के नीचे जलकुंभी में मंगलवार शाम एक युवक और एक युवती के शव ग्रामीणों ने देखे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। गोताखोरों और हाइड्रा मशीन की मदद से दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा गया था। युवक के शव की तलाशी लेने पर एक पर्स मिला, जिसमें रखे आधार कार्ड से उसकी पहचान बिहार के वैशाली के थाना वैशाली क्षेत्र के जयतकौली गांव निवासी शिवा कुमार पुत्र राजू राय के रु में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। थाना प्रभारी आलोक पांडेय ने बताया कि महिला के शव की मौके पर पहचान नहीं हो सकी।
उसकी शिनाख्त के लिए आसपास के जिलों और थाना क्षेत्रों से संपर्क किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
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