5 लापता पर्वतारोहियों के शव नंदा देवी के पास देखे गए, 7 दिन पहले हुए थे लापता

भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने लापता हुए आठ पर्वतारोहियों में से पांच के शव उत्तराखंड की नंदा देवी पूर्वी चोटी पर सोमवार को देखे। आठ सदस्यों के दल में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही थे जो नंदा देवी पूर्वी चोटी पर चढ़ने के दौरान लापता हो गए।

पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी वी के जोगदांडे ने बताया कि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सोमवार को तलाश अभियान के दौरान पांच पर्वतारोहियों के शव नंदा देवी पूर्वी चोटी के पास देखे। उन्होंने कहा कि नंदा देवी पूर्वी चोटी के नजदीक चढ़ाई के दौरान संभवत: हिमस्खलन के कारण पर्वतारोहियों की मौत हो गई।

भारतीय वायु सेना ने भी शव देखे जाने के बारे में ट्वीट किया है। उसने कहा, ''आज भारतीय वायु सेना के कर्मियों ने लापता पर्वतारोहियों के लिए खोज एवं बचाव अभियान के दौरान हिमाचल में पांच शव देखे। एक सप्ताह पहले आठ पर्वतारोहियों का एक दल नंदा देवी चोटी के समीप लापता हो गया था।"

Today, #IAF crew spotted five bodies in the Himalayas during a #SearchAndRescue operation for missing mountaineers. A team of eight climbers had gone missing near the Nanda Devi peak over a week ago.