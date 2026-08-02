Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बोधगया में 8 अगस्त को रामदेव-पांचु मांझी शहादत दिवस पर निकलेगा जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

बोधगया में एक गेस्ट हाउस में लोक समिति, छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी और मजदूर-किसान समिति की बैठक हुई। 8 अगस्त को रामदेव मांझी और पांचु मांझी के शहादत दिवस पर जुलूस और सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक और युवा भाग लेंगे।

बोधगया में 8 अगस्त को रामदेव-पांचु मांझी शहादत दिवस पर निकलेगा जुलूस

बोधगया के एक निजी गेस्ट हाउस में लोक समिति, छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी और मजदूर-किसान समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। जिसमें 8 अगस्त को रामदेव मांझी और पांचु मांझी के शहादत दिवस पर जुलूस एवं सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता लोक समिति के जिला महामंत्री राजेंद्र मांझी ने की। तय कार्यक्रम के अनुसार जुलूस कालचक्र मैदान से निकलकर मस्तीपुर होते हुए शहीद स्थल पहुंचेगा, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद निजी गेस्ट हाउस में सम्मेलन होगा। बैठक को संबोधित करते हुए लोक समिति के राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद ने कहा कि 8 अगस्त 1979 को बोधगया भूमि-मुक्ति आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण जुलूस पर हुए हमले में रामदेव मांझी और पांचु मांझी शहीद हुए थे।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, महिलाएं और युवा भाग लेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।