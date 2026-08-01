राज्य स्तरीय टीम ने बोधगया सीएचसी का किया गुणवत्ता मानकों पर गहन निरीक्षण
बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत राज्य स्तर की मूल्यांकन प्रक्रिया की गई। मूल्यांकन टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुविधाओं का निरीक्षण किया। एनक्वास का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। बोधगया की सीएचसी को प्रमाणन देने का निर्णय मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर होगा।
बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में शनिवार को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्वास) के तहत राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं तथा विभिन्न गुणवत्ता मानकों का गहन निरीक्षण किया। मूल्यांकन टीम में शामिल डॉ. प्रियंका और अनुबाला भारती ने अस्पताल के नौ प्रमुख मानकों का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी, प्रसूति सेवाएं, दवा वितरण, प्रयोगशाला, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, रिकॉर्ड संधारण, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से जांच की गई। टीम ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों से आवश्यक जानकारी लेने के साथ अभिलेखों का भी सत्यापन किया।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीलेश कुमार ने बताया कि एनक्वास का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोधगया सीएचसी को एनक्वास प्रमाणन दिए जाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के कई स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि अन्य संस्थानों के लिए भी आवेदन भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक दिलीप कुमार, पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।(बोधगया से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट)
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