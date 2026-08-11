नौका संचालन पर रोक के खिलाफ नाविकों का धरना
वाराणसी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण नाविक समाज ने भैंसासुर घाट पर धरना दिया। वे प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए बोले कि गंगा खतरे के निशान से चार मीटर नीचे बह रही है, बावजूद इसके नाव संचालन पर प्रतिबंध ने उनकी जीविका को संकट में डाल दिया है।
वाराणसी। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते नौका संचालन पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ मंगलवार को नाविक समाज ने भैंसासुर घाट पर धरना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी प्रेषित किया। नाविकों ने कहा कि गंगा अभी खतरे के निशान से चार मीटर नीचे बह रही हैं। इसके बावजूद नावों पर प्रतिबंध लगाने से नाविकों की जीविका का संकट आ गया है। कहा कि बाढ़ के समय में नाविक प्रशासन के साथ हर समय खड़े रहते हैं। बचाव और राहत कार्यों में भी पूरा सहयोग करते हैं। विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष दुर्गा मांझी, रामकिशन मांझी, ऋतिक साहनी, देव आनंद माझी, पतलु साहनी, पिंटू साहनी, पप्पू साहनी, देवेंद्र साहनी, विजय मांझी, सुनील साहनी, सौरभ साहनी, राहुल साहनी आदि शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें