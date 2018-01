दर्दनाक हादसाःछात्रों से भरी नाव अरब सागर में पलटी,32 बचाए गए, 4 की मौत

महाराष्ट्र के दहानु समुद्र तट के पास शनिवार को 40 छात्रों से भरी एक नाव पलट गई। अरब सागर में सघन तलाशी और बचाव अभियान के बाद 32 छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। जबकि अब तक चार छात्रों का शव बरामद किया गया है। बचाव कार्य जारी है। समुद्र किनारे से करीब 2 मील दूर यह नांव पलट गई। पालघर के जिलाधिकारी प्रशांत नारनवारे ने बताया कि ये बोट स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी,जिसमें कुल 40 बच्चे मौजूद थे। नाव डूबने की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जिसके बाद स्थानीय मछुआरों की मदद से बच्चों को बचाने की कोशिशें की गईं। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र स्थानीय बाबूभाई जूनियर कॉलेज के थे। स्थानीय मछुआरों की बोट से मदद लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड भी बच्चों को बचाने में जुटे हुए हैं।

#Maharashtra: Boat with 40 school children on board capsizes 2 nautical miles from the sea shore in Dahanu. Rescue operations underway. pic.twitter.com/d38CEm1nex