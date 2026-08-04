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मधेपुरा: प्रस्तावित विधेयक का शिक्षक संघ ने किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बीएनएमयू के शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघ की बैठक में नया विधेयक लाने पर चर्चा हुई, जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगा। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी 5 अगस्त से काला बिल्ला पहनकर विरोध करेंगे और 10 अगस्त को धरना-प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन 25 अगस्त तक चलेगा।

मधेपुरा: प्रस्तावित विधेयक का शिक्षक संघ ने किया विरोध

मधेपुरा, निज संवाददाता। बीएनएमयू के शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघ की संयुक्त बैठक सोमवार की देर शाम पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपुरा में संपन्न हुई। इसमें विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा घोषित राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन को विश्वविद्यालय में मजबूती के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए एक विश्वविद्यालय स्तरीय संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। इसके संयोजक प्रो. सुभाष प्रसाद सिंह एवं प्रमोद कुमार यादव बनाए गए हैं। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करते हुए प्रो. सुभाष प्रसाद सिंह एवं प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि आगामी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी पांच अगस्त से काला बिल्ला लगा कर काम करेंगे। इसके तहत पांच से आठ अगस्त तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर अपने-अपने कार्यस्थलों पर विरोध दर्ज कराते हुए नियमित कार्य करेंगे। 10 अगस्त को विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन करेंगे और कुलपति को ज्ञापन सौपेंगे। आगे 11 से 25 अगस्त तक प्रतिदिन अपराह्न 1.30 से दो बजे तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी एक स्थान पर एकत्र होकर प्रस्तावित विधेयक के विरोध में नारेबाजी, विरोध सभा एवं जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। शिक्षक दिवस पर पांच सितंबर को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों एवं अभिभावकों के साथ संवाद किया जायेगा।

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नया विधेयक विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के लिए प्रतिकूल:

बैठक का संचालन करते हुए शिक्षक संघ के महासचिव प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की जगह नया विधेयक लाने का मन बनाया है। यह प्रस्तावित विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था तथा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही यह विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हितों के भी विपरीत होगा। बैठक में शामिल सभी नेताओं का स्वागत प्रधानाचार्य प्रो. पवन कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अर्थपाल डॉ. अशोक कुमार पोद्दार एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. ललन कुमार ललन ने किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिषद् सदस्यों सहित विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। इनमें डॉ. संजीव कुमार झा, डॉ. सुधांशु शेखर, डॉ. प्रत्यक्षा राज, डॉ. दीपक कुमार राणा, डॉ. मिथिलेश कुमार, डॉ. अमरेन्द्र कुमार, डॉ. कुमारी सीमा, डॉ. कपिलदेव पासवान, डॉ. कुमारी अर्पणा, अखिलेश कुमार, मनीष कुमार सिंह, संजीव कुमार, शशांक कुमार आदि प्रमुख हैं। बैठक में डॉ. मोनिका, अंकेश राणा, मो. तौसिफ आलम, सत्यम, ओम प्रकाश सिंह, दिलीप कुमार आदि की भी भागीदारी रही।

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सामान्य प्रश्न

बैठक का उद्देश्य क्या था?
बैठक का उद्देश्य नया विधेयक लाने पर चर्चा करना था जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगा।
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