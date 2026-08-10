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भारतीय मजदूर संघ ने किया देशव्यापी आंदोलन का शंखनाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर, संवाददाता। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने श्रमिक हितों और लंबित मांगों को लेकर 17 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। बढ़ती महंगाई और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है। बीएमएस ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, पेंशन में वृद्धि और अन्य श्रमिक अधिकारों की मांग की है।

भारतीय मजदूर संघ ने किया देशव्यापी आंदोलन का शंखनाद

रुद्रपुर, संवाददाता। श्रमिक हितों और लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 17 अगस्त को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष श्रमिकों की मांगें रखी जाएंगी।

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आंदोलन की तैयारी

ऊधमसिंह नगर में भी संघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। बीएमएस जिलाध्यक्ष दीपेंद्र भट्ट और जिलामंत्री अजीत सिंह ने बताया कि बढ़ती महंगाई और श्रम कानूनों में बदलाव का असर श्रमिक वर्ग पर पड़ रहा है। श्रमिकों को अधिकार और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से आंदोलन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

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मुख्य मांगें

संघ की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, ईएसआईसी की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये और ईपीएफ की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग शामिल है। न्यूनतम ईपीएस पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा देने की मांग भी उठाई गई है। बीएमएस ने बोनस की गणना सीमा सात हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये और बोनस पात्रता की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग रखी है।

अन्य मांगें

संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, समान कार्य के लिए समान वेतन और श्रमिक हितों के विपरीत प्रावधानों को श्रम संहिताओं से हटाने की मांग भी की गई है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये करने और बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग भी चार्टर में शामिल है। संघ ने सभी ट्रेड यूनियनों, श्रमिक संगठनों और आमजन से 17 अगस्त के आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।

सामान्य प्रश्न

बीएमएस ने कब और किस उद्देश्य के लिए आंदोलन की योजना बनाई है?
बीएमएस ने श्रमिक हितों और लंबित मांगों को लेकर 17 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है।
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