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ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षार्थी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की परीक्षा 938 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की परीक्षा 938 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा 15 परीक

ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षार्थी गिरफ्तार

आजमगढ़, संवाददाता। शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज में रविवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से आयोजित प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक परीक्षार्थी पकड़ा गया। केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपीएसएसएससी की ओर से रविवार को प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की परीक्षा के लिए जिले में 15 المركز बनाए गए थे। शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की गहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान वाराणसी जिले के जंसा थाना क्षेत्र के भाव गांव निवासी आलोक पटेल पर केंद्र व्यवस्थापक इमरान खान को शक हुआ। संदेह के आधार पर उसकी गहनता से जांच की गई तो उसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा मिला। केंद्र व्यवस्थापक ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को देने के बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आलोक पटेल को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। केंद्र व्यवस्थापक इमरान खान की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया.

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जीके ने उलझाया,तो कप्यूटर व कृषि के प्रश्न रहे आसान

आजमगढ़,संवाददाता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की परीक्षा रविवार को सकुशल संपन्न हो गई। 15 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 938 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को लेकर अलग-अलग राय साझा की। किसी ने सामान्य ज्ञान और कृषि से जुड़े सवालों को आसान बताया तो किसी को कुछ प्रश्नों ने उलझाया.

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इन परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की परीक्षा ने परीक्षा केंद्रों पर हुई। इनमें शिब्ली नेशनल इंटर कालेज,निस्वां इंटर कालेज पहाड़पुर,एसकेपी इंटर कालेज पांडेय बाजार,डीएवी इंटर कालेज रैदोपुर,श्री दुर्गाजी पीजी कालेज चंडेश्वर,राजकीय बालिका इंटर कालेज रैदोपुर,मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज कंधरापुर,मौलाना आजाद इंटर कालेज अंजान शहीद, श्री अग्रसेन महिला पीजी कालेज दलसिंगार, रफी अहमद किदवई बालिका इंटर कालेज अंजान शहीद, इंटरमीडिएट कालेज कप्तानगंज, डीएवी पीजी कालेज रैदोपुर,आदर्श इंटर कालेज बनकट,राजकीय इंटर कालेज जमुड़ी आदि शामिल रहे।

कृषि विषय से जुड़े प्रश्न अपेक्षाकृत आसान थे। अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम से ही पूछे गए थे। हालांकि कुछ प्रश्नों में विकल्पों को लेकर सोचने में मजबूर किया.

---जयराम दूबे,

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सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों ने उलझाया। जिसे हल करने में समय लगा। कृषि से जुड़े सवाल सामान्य स्तर के रहे। सब मिलाकर पेपर सामान्य रहा।

--- आदित्य सिंह

प्रश्नपत्र का स्तर सामान्य से मध्यम रहा। तैयारी के अनुसार सवाल मिलने से काफी मदद मिली। कृषि और सामान्य अध्ययन के प्रश्न अच्छा रहा। कम्प्यूटर के प्रश्न उलझाने वाले रहे।

--अंजलि सिंह,

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प्रश्न पत्र आसान था। बेहतर तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए यह परीक्षा आसान था। सभी प्रश्नों को हल किया। थोड़ा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पिछले वर्ष से कठिन था।

-- अनुपम सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

परीक्षा में कितने परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे?
परीक्षा में 938 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे।
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