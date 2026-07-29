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चांदनी चौक पर वर्चस्व की जंग में दो गुटों में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 2 घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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चांदनी चौक पर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें प्रेम कुमार और आयान शहबाज गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद प्रेम को पटना रेफर किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य हमलावर फरार हैं। घटना आपराधिक वर्चस्व और पुरानी रंजिश का परिणाम बताई जा रही है।

चांदनी चौक पर वर्चस्व की जंग में दो गुटों में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 2 घायल

चांदनी चौक पर वर्चस्व की जंग में दो गुटों में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 2 घायल चाकू के हमले से एक युवक के पेट से आंत आई बाहर, पटना रेफर वार्ड पार्षद का पुत्र भी हुआ लहूलुहान, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज जमालपुर में छापेमारी कर एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार फोटो 29 शेखपुरा 01 - चाकूबाजी की घटना के बाद सदर अस्पताल में इलाजरत गंभीर रूप से घायल प्रेम कुमार। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर का हृदय स्थल चांदनी चौक स्थित मछलहटा के समीप मंगलवार की देर शाम बदमाशों के दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घात लगाए एक गुट ने दूसरे गुट के दो युवकों को बीच बाजार पकड़ लिया और जमकर मारपीट करने के बाद उन पर ताबड़तोड़ चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकूबाजी से इलाके में दहशत फैल गई। जानलेवा हमले में बाईपास रोड (बिजली ऑफिस के समीप) निवासी प्रेम कुमार और अहियापुर के वार्ड पार्षद शहबाज खान का पुत्र आयान शहबाज गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने प्रेम कुमार पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसके पेट से आंतें बाहर आ गईं। उसकी बेहद नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं, घायल आयान शहबाज का इलाज शहर के निजी क्लिनिक में कराया गया है।

पुलिस कार्रवाई

एक घंटे बाद पहुंची पुलिस, एक गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलने के करीब एक घंटे बाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन, तब तक सभी हमलावर फरार हो चुके थे। सदर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर रात शहर के जमालपुर इलाके में छापेमारी कर आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सोनू पर पहले से ही लूट और छिनतई के कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि हमले का आरोप शेखर कुमार, नीरज कुमार, दीपक कुमार सहित अन्य युवकों पर लगाया जा रहा है। फिलहाल, पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

पिछले अपराधों की जानकारी

तीन दिन पहले जेल से छूटा था घायल प्रेम: पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना आपराधिक वर्चस्व और पुरानी रंजिश का नतीजा है। घायल प्रेम कुमार पर लूट का मामला दर्ज है और वह तीन दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। बताया जाता है कि बदमाशों के इन दोनों गुटों के बीच तीन दिन पहले भी मारपीट हुई थी। उस वक्त घायल युवकों के गुट ने आरोपी गुट के दो युवकों की पिटाई की थी। उसी का बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने घात लगाकर इस घटना को अंजाम दिया। कभी एक ही गुट में थे दोनों : थानाध्यक्ष ने बताया कि पहले ये सभी युवक एक ही गुट में रहकर छोटे-मोटे अपराध की घटनाओं को अंजाम देते थे। नशीले पदार्थों की बिक्री से लेकर छिनतई और चोरी की वारदातों में दोनों गुट शामिल रहे हैं। लेकिन, अब वर्चस्व को लेकर दोनों अलग हो गए हैं। पुलिस इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की गहराई से जांच कर रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

घटना कब और कहाँ हुई?
घटना मंगलवार की देर शाम चांदनी चौक स्थित मछलहटा के समीप हुई।

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