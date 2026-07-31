रक्तदान शिविर में 64 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान
सितारगंज में शहीद ऊधम सिंह की पुण्य तिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 64 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ट्रस्ट पिछले छह वर्षों से समाजसेवा में सक्रिय है और थैलेसीमिया, कैंसर पीड़ितों को रक्त उपलब्ध कराने जैसे कार्य कर रहा है।
सितारगंज। शहीद ऊधम सिंह की पुण्य तिथि पर शहीद ऊधम सिंह रक्त सेवा ट्रस्ट की ओर से महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित शिविर में 64 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारम्भ पालिकाध्यक्ष सुखदेव सिंह और ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल ने किया। शिविर में युवाओं, समाजसेवियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। रक्त संग्रह का कार्य एसएच हॉस्पिटल के ब्लड बैंक की चिकित्सकीय टीम ने किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष गुरवीर सिंह ने बताया कि संस्था पिछले छह वर्षों से लगातार समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। इस दौरान संस्था 48 रक्तदान शिविर आयोजित कर सैकड़ों जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करा चुकी है।
उन्होंने बताया कि संस्था थैलेसीमिया एवं कैंसर पीड़ितों को रक्त उपलब्ध कराने, आपातकालीन रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण, कानूनी सहायता तथा मानवाधिकार संरक्षण जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। शिविर में दर्जाधारी रंजीत सिंह नामधारी, गुरजीत सिंह, हैप्पी सिंह, जिला पंचायत सदस्य भास्कर सम्मल, गुरनाम सिंह, किसान नेता बलजिंदर सिंह मान, ग्राम प्रधान रेशम सिंह, प्रदीप सिंह राणा मौजूद रहे।
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