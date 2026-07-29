रक्तदान कर मानवता की सेवा में दें योगदान

फर्रुखाबाद। मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. अनार सिंह ने किया। कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त कई लोगों का जीवन बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा रक्तदान के प्रति दिखाई गई जागरूकता तथा उत्साह की सराहना की। शिविर में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में उप कुलसचिव मानवेन्द्र सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरुण कुमार शुक्ला, सहायक कुलसचिव संजय कुमार, आयुर्वेद संकाय के डीन डॉ. अम्बरीश कुमार बाथम, उप प्राचार्य डॉ. विनायक किन्नाल तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. पुष्पेन्द्र यादव सहित आयुर्वेद संकाय के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।