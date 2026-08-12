आरडीबीएम कॉलेज देवघर में रक्तदान शिविर आज
देवघर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 अगस्त 2026 को थैलीसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। यह शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी और आरडीबीएम कॉलेज के सहयोग से सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रक्तदान के लिए सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की गई है।
देवघर, प्रतिनिधि। जिले में थैलीसीमिया मरीजों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 अगस्त 2026 बुधवार को ब्लड डोनेशन ऑन व्हील्स के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर शाखा के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आरडीबीएम कॉलेज द्वारा रमा देवी बाजला महिला कॉलेज देवघर परिसर में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक वृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर के चेयरमैन जितेश राजपाल ने अपील की है कि रक्तदान शिविर के अवसर पर सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।
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