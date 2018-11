महाराष्ट्र : वर्धा में आर्मी डिपो में धमाका, चार लोगों की मौत, 11 घायल

महाराष्ट्र के वर्धा में मंगलवार सुबह आर्मी डिपो में धमाके हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक धमाके में चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों के घायल होने की आशंका है। बताया जा रहा है वर्धा जिले के पुलगांव डिपो में बेकार प़ड़े विस्फोटकों को हटाने का काम चल रहा था उसी दौरान धमाका हो गया। एक न्यूज चैनल से बातचीत में वर्धा के जिलाधिकारी ने बताया कि धमाका सीएडी के बाहर हुआ है इसलिए आग ज्यादा फैलने की आशंका नहीं है। आपदा प्रबंधन टीम को काम पर लगा दिया गया है और जख्मी लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया है।

#SpotVisuals: Two killed, several injured in an explosion in Pulgaon Army depot in Wardha. Further details awaited. #Maharashtra pic.twitter.com/9hHbsBXLbO