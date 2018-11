अमृतसर के निरंकारी भवन में धमाका, कई लोग घायल

अमृतसर के राजसांसी गांव में निरंकारी भवन में धमाका हो गया है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइक सवार दो लड़कों ने भवन के अंदर बम फेंका। इस घटना में अब तक कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं कुछ लोगों के मरने की भी आशंका है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है।

बता दें कि अलकायदा कमांडर जाकिर मूसा के पंजाब में छिपे होने की आशंका के बाद से ही प्रदेश में सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी है।



Punjab: Several injured in a blast at Nirankari Bhawan in Amritsar's Rajasansi village. More details awaited.