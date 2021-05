अब ब्लैक फंगस पर होगा और करारा प्रहार, अमेरिका से Amphotericin B की 2 लाख डोज भारत आई

कोरोना वायरस के बाद देश ब्लैक फंगस ने प्रकोप से जूझ रहा है। देशभर में ब्लैक फंगस के कई मरीज अपनी जान दे चुके हैं। देश के कई राज्यों में इसे महामारी भी घोषित कर दिया गया है। ब्लैग फंगस से लड़ने के लिए हमारे स्वास्थ्यकर्मी लगातार लगे हुए हैं। अब इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से Amphotericin B की 2 लाख डोज भारत आई हैं। इसे ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है।

ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंबिसोम (एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन) की एक खेप रविवार सुबह भारत पहुंच गई। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने ट्वीट कर बताया, "ब्लैक फंगस के इलाज होने वाली AmBisome की एक और खेप @GileadSciences से भारत पहुंच गई है। अब तक कुल 2 लाख खुराक पहुंच गई हैं। और आगे आने वाली हैं!"

Another consignment of AmBisome (Amphotericin B injection), used in black fungus treatment, reaches India. Total 200,000 doses already there so far: Ambassador of India to United States, Taranjit Singh Sandhu pic.twitter.com/F2vceI4MIl