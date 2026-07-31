किसानों की समस्याओं पर सहमति बनने पर भाकियू तोमर का आंदोलन स्थगित
छपार। भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की। बैठक में किसानों की 31 समस्याओं पर सहमति बनी और संगठन ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। डीजीपी ने इकरा हत्याकांड और लक्सर गोलीकांड के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।
छपार। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून स्थित पटेल भवन में उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की। इस दौरान किसानों की समस्याओं के 31 बिंदुओं पर सहमति बन गई है, जिसके बाद संगठन ने आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। रामपुर तिराहा स्थित भाकियू तोमर के कार्यालय पर आयोजित वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कि हरिद्वार पुलिस द्वारा इकरा हत्याकांड के विरोध में गत 28 जुलाई को देहरादून में डीजीपी आवास पर पंचायत करने की घोषणा की थी लेकिन देहरादून व हरिद्वार पुलिस ने पंचायत से पूर्व ही सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देकर डीजीपी से वार्ता कराई।
उन्होंने बताया कि डीजीपी ने इकरा हत्याकांड के दोषियों व लक्सर गोलीकांड के आरोपितों को शीघ्रता से गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल मे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी, उत्तराखंड के युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चौहान, जिलाध्यक्ष संदीप चौहान, मुकेश गुर्जर, दीपक तोमर, हीरा बालियान व वंश आदि शामिल रहे।
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