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भाजयुमो ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला परिषद कार्यालय से निकले मार्च में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे उठाए गए। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की।

भाजयुमो ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड में हेमंत सरकार के लगभग सात साल के कार्यकाल में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल,उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में भारी धांधली एवं अनियमिताए के खिलाफ भाजयुमो जिला अध्यक्ष डॉ विपुल गुप्ता की अगुवाई में जिला परिषद कार्यालय मैदान से मार्च निकालकर समाहरणालय मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को मांग पत्र भी सौपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में पेपर लीक, परीक्षा माफियाओं द्वारा सीटों को बेचने जैसे मुद्दों को लेकर विगत छह-सात दिनों से पूरे झारखंड के छात्र रांची में आंदोलनरत हैं।

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परंतु राज्य की भ्रष्ट हेमंत सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसका मतलब है परीक्षा माफियाओं के साथ इनके साठ गांठ है। 2019 के बाद के सभी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए। झारखंड में परीक्षा लीक एवं भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। 14 वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते का इस्तीफा नाकाफी है। उन पर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। जेपीएससी के तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी एवं उनकी गिरफ्तारी भी तत्काल सुनिश्चित हो। उत्पाद सिपाही दौड़ परीक्षा में मृत सभी छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड रुपए का मुआवजा मिले। कार्यक्रम में नरेंद्र पांडेय, दुर्गा जौहरी, विपुल कुमार गुप्ता, विश्वजीत पाठक, राजहंस अग्रवाल, शंभू पासवान, लवली गुप्ता व अन्य नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन राजीव रंजन एवं धन्यवाद ज्ञापन शुभम प्रसाद ने किया।

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