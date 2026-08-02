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जेपीएससी में भ्रष्टाचार के विरोध में भाजयुमो का धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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चतरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने जेपीएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। भाजयुमो के नेता सुमन सौरभ ने कहा कि छात्रों को पारदर्शिता चाहिए और अनियमित नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए।

जेपीएससी में भ्रष्टाचार के विरोध में भाजयुमो का धरना

चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेतृत्व में शनिवार को डीसी कार्यालय के समिप जेपीएससी से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के विरोध में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच कराने तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की।कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष सुमन सौरभ ने की, जबकि संचालन एवं संयोजन भाजपा जिला महामंत्री डॉ. मृत्युंजय सिंह ने किया। सुमन सौरभ ने कहा कि झारखंड के छात्र अब जाग चुके हैं और जेपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्रों का सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।

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साथ ही उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों को भाजयुमो की ओर से पूर्ण समर्थन देने की बात कही।डॉ. मृत्युंजय सिंह ने कहा कि विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए तथा अनियमित तरीके से हुई सभी नियुक्तियों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने जेपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की। धरना-प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राम विलास सिंह, नवीन शाह, जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश गुप्ता, सागर साहू, कपिल कुमार दांगी, चंपा देवी, मनोज कुमार कुशवाहा, प्रेमचंद यादव, धर्मेंद्र शर्मा, प्रदीप रावत, शिवकुमार चौबे, गुड्डू सिंह, बबलू सिंह, प्रदीप दांगी, अरविंद सिंह, खगेश्वर साहू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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