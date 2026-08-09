Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

परीक्षा में गड़बडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़: संजीव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर भाजयुमो ने हेमंत सरकार पर हमला किया है। पार्टी ने जेपीएससी और जेएसएससी के विवादों का जिक्र करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भाजयुमो ने आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।

परीक्षा में गड़बडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़: संजीव

गिरिडीह। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर भाजयुमो ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को गिरिडीह परिसदन में प्रेस वार्ता में भाजयुमो के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार गुड्डू ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं विवादों के घेरे में रही है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संजीव ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। कहा कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भर्ती में कथित रूप से अनियमितता बरती गई है।

ये भी पढ़ें:Deogarh News: जेपीएससी मामले की कराएं सीबीआई जांच : भाजयुमो

परीक्षा करानेवाली एजेंसी को लेकर सवाल उठे हैं और सीआईडी जांच के दौरान कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे सहित इस मामले में की गई गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी पेपर लीक मामले में सक्रिय दलाल जुड़े हुए हैं। सौदा करके सीट बेचने का काम किया गया है। झारखंड के विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा सुदृढ़ तरीके से संपन्न होना चाहिए। बताया कि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव कार्यक्रम आहूत है, जिसमें भारी संख्या में गिरिडीह से भी विद्यार्थी रांची जायेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी लंबे समय से विवादों में रही है। चंद्रवंशी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के लगातार विवादों में रहने से युवाओं में अविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने मांग किया है कि सभी विवादित परीक्षाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ रोका जा सके।

ये भी पढ़ें:झारखंड परीक्षा में गड़बड़ियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में क्या मांगें?
ये भी पढ़ें:जेएसएससी व जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Gridih News Gridih Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।