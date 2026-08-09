परीक्षा में गड़बडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़: संजीव

गिरिडीह। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर भाजयुमो ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को गिरिडीह परिसदन में प्रेस वार्ता में भाजयुमो के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार गुड्डू ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं विवादों के घेरे में रही है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संजीव ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। कहा कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भर्ती में कथित रूप से अनियमितता बरती गई है।

परीक्षा करानेवाली एजेंसी को लेकर सवाल उठे हैं और सीआईडी जांच के दौरान कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे सहित इस मामले में की गई गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी पेपर लीक मामले में सक्रिय दलाल जुड़े हुए हैं। सौदा करके सीट बेचने का काम किया गया है। झारखंड के विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा सुदृढ़ तरीके से संपन्न होना चाहिए। बताया कि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव कार्यक्रम आहूत है, जिसमें भारी संख्या में गिरिडीह से भी विद्यार्थी रांची जायेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी लंबे समय से विवादों में रही है। चंद्रवंशी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के लगातार विवादों में रहने से युवाओं में अविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने मांग किया है कि सभी विवादित परीक्षाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ रोका जा सके।