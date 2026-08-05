लजजललजलजजल

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2027 में फिर देंगे करारा जवाब : डाक्टर रोहित मिश्रा कालपी। संवाददाता बुन्देलखण्ड के
कालपी। संवाददाता बुन्देलखण्ड के प्रवेश द्वार कालपी में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर रोहित मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भीषण बारिश के बावजूद सुबह 10 बजे से ही भाजयुमो कार्यकर्ता पंडाल लगाकर जुटे रहे। करीब 4 घंटे विलंब से पहुंचने पर जिलाध्यक्ष अमिय त्रिपाठी लकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और क्रेन से भारी हार पहनाकर गदा भेंट की।यमुना पुल पर पहुंचते ही जिलाध्यक्ष अमिय त्रिपाठी ने प्रदेश अध्यक्ष को गोद में उठाकर कार्यकर्ताओं के बीच लाया। इसके बाद स्वागत रैली कालपी, जोल्हूपुर मोड़, चौक, उमरगांव, आटा और हमीरपुर होते हुए निकली।
जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर डाक्टर रोहित मिश्रा ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। भाजयुमो का हर कार्यकर्ता चुनाव में चट्टान की तरह खड़ा है। स्वागत में विधायक प्रतिनिधि आशीष चतुर्वेदी, धर्मेन्द्र सिंह औता, मनीषा सिंह त्रिपाठी, ठाकुर अंकित सिंह, अमरदीप पाण्डेय, सुबोध द्विवेदी, अमित पाण्डेय, जीतू तिवारी, कन्हैया मिश्रा सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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