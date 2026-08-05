भाजपा जिला कार्यशाला आज, क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि
कानपुर देहात में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू और जिलाध्यक्ष रेणुका सचान शामिल होंगे। कार्यशाला के दौरान दोनों अभियानों को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा।
कानपुर देहात, संवाददाता। भाजपा द्वारा जिला कार्यशाला का आयोजन आज बुधवार को सायं 3 बजे पार्टी कार्यालय माती में किया जाएगा। कार्यशाला में आगामी तिरंगा यात्रा और संत शिरोमणि गुरु रविदास स्वामी जी की 650वीं जयंती पर होने वाली यात्रा की रूपरेखा भी तय की जाएगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रेणुका सचान करेंगी। जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने बताया कि कार्यशाला में दोनों अभियानों को सफल बनाने के लिए मंडलवार जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। तिरंगा यात्रा को घर-घर तक पहुंचा कर देशभक्ति का संदेश दिया जाएगा। वहीं संत रविदास जी की यात्रा के माध्यम से "समरसता संकल्प" और "गुरु-शिष्य परंपरा" को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
कहाकि भाजपा कार्यकर्ता इन दोनों अभियानों को मिशन मोड में लेकर गांव-गांव, बूथ-बूथ तक जाएंगे। तैयारी बैठक में महामंत्री बबलू शुक्ल, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, सौरभ मिश्र, केपी सिंह, अंशु तिवारी, पूनम आर्य, मीनू तिवारी, विकास मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी आदि रहे।
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