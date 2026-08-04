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हर घर तिरंगा अभियान को आज धार देंगे भाजपाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा में भाजपा द्वारा 'हर घर तिरंगा' और 'तिरंगा यात्रा' अभियान पर बुधवार को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी की अध्यक्षता में होगा, जिसमें प्रदेश महामंत्री संजय राय मुख्य अतिथि होंगे। सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

हर घर तिरंगा अभियान को आज धार देंगे भाजपाई

गोण्डा। भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बुधवार को सुबह 11 बजे जिला भाजपा कार्यालय पर कार्यशाला आयोजित होगी। जिला मीडिया प्रभारी विवेक मणि श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री संजय राय होंगे। जिला महामंत्री राकेश तिवारी अभियान के संयोजक हैं। सह संयोजक हरीश शुक्ला, जितेंद्र नाथ पाण्डेय, अजय सिंह पिटूं और मनीष द्विवेदी हैं। कार्यशाला में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, प्रभारी एवं संयोजकों को आमंत्रित किया गया है।

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बैठक में विष्णू प्रताप नारायण सिंह, रंजीत बाबा, अमर पाठक, योगेंद्र वर्मा, श्याम सुंदर मौर्य, धर्मेंद्र चौहान और राम सुरेश द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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