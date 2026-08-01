पेपर लीक के विरोध में निकला मशाल जुलूस
खोरीमहुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी, सीजीएल और जेएसएससी की नियुक्तियों में अनियमितताओं और परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस जुलूस में कई पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।
खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। डोरंडा एवं घोड़थम्भा मंडल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी, सीजीएल एवं जेएसएससी की नियुक्तियों में कथित अनियमितता, परीक्षा में गड़बड़ी एवं पेपर लीक के आरोपों के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर पैदल मार्च करते हुए डोरंडा एवं घोड़थम्भा चौक पहुंचे। इस दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में डोरंडा मंडल अध्यक्ष राजू पाण्डेय, जिला मंत्री सुकेज हेंब्रम, महामंत्री नवल किशोर राय, अजीत रजक, भागवत पासवान, मनोज राम, सीताराम साव, अमर राय, उमेश शर्मा सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं घोड़थम्भा मंडल अध्यक्ष कृष्णा वर्मा के नेतृत्व में संजय यादव, रौशन सिंह, कुलदीप पाण्डेय, विजय वर्मा, संदीप वर्मा, संदीप राय, अंबिका प्रसाद मोदी, बीरेंद्र राम, देवेंद्र पाण्डेय, पवन साव, मदन सिंह, सुमन सिन्हा, रामदेव विश्वकर्मा, मुकेश वर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें